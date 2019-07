– Bueno, yo soy reincidente en esta adhesión a Macri, no es la primera vez que lo hago. Es cierto que por la crisis económica sea el momento más difícil para expresar un apoyo al Gobierno, pero me parece que las críticas son más moderadas que en otros momentos, cuando Macri no estaba tan mal y la oposición estaba muy desorientada y los ánimos más caldeados que ahora. Llegaron a decir que Macri era la dictadura y es algo que ahora no se dice. Yo creo que el kirchnerismo se dio cuenta que si seguía por un camino agresivo como fue en el 2017 iba a seguir perdiendo y, en alguna medida, está actuando como un colchón de contención de la crisis. Como la gente que está dispuesta a hacer despelote cree que el kirchnerismo puede ganar, no hace despelote y es más bien propensa a mostrarse moderada y no dar expectativas revolucionarias o ridiculizadas.