“Si anduviera robando, no estaría viviendo así. Quiero laburar como todos y hacer mi casa para mi familia", había dicho Brian en una entrevista con TN desde la casa en la que vive junto a su pareja y su hijo de 4 años en el barrio Cuartel V de Moreno. "Me sorprendió un montón el apoyo y la solidaridad de la gente. Me generó alegría. Que salte tanta gente a defenderte es increíble”.