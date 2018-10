-El diario alentaba la lucha del pueblo y no llegaba al pueblo. Había algo ahí que me fascinaba, y me pregunté qué había detrás de eso y quiénes eran esos lectores. La maniobra de la dictadura de Lanusse para dejarlos sin la publicidad oficial tiene que ver con eso. Consistía en cambiar la distribución, y distribuirlo en los barrios populares, donde La Opinión no se vendía. Eso me pareció muy actual. El discurso que no llega a los sectores para el cuál se supone que está dirigido. Algo así me parece que pasó con la lucha a favor de la legalización del aborto.