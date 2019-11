Su misteriosa vida incluye su aversión por las fotos. Algo que lo llevó a borrar casi todos sus archivos. Cuando estuve en la isla en 2005, pude ver a un hombre con las características de Dart saliendo de la residencia. Cuando me acerqué, me dijo nervioso que él no era Kenneth Dart y volvió corriendo a meterse en la casa. Cuatro hombres enormes dan seguridad a Dart. Responden a un ex militar escocés, dueño de una agencia que provee “los mejores servicios de seguridad del mundo”. A él sí se lo puede ver en el jardín de la residencia, mirando de soslayo a los periodistas. La luz dorada de la caída del sol le relaja el rostro pero acentúa el misterio que envuelve a Dart desde hace 25 años, cuando abandonó Sarasota, en el estado de Florida, después de que le quemaran la casa en la que vivía con su mujer y sus hijas. Dart dijo entonces que la acción había sido ordenada por su hermano mayor, Tom, que reclamaba una mayor parte de la herencia. Pero luego cambió la versión y dijo que había sido obra de matones pagados por banqueros brasileños. Finalmente, la policía local dio a entender que podría haber sido una banda de la mafia rusa. Es que Dart ya tenía suficientes enemigos como para que la lista de posibles culpables fuera interminable. Pero nunca se encontró al o los culpables.