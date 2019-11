No ocultaba su oposición a la dictadura de Onganía y no tenía reparos en manifestar sus ideas políticas con los jugadores del plantel de Estudiantes. “De alguna manera llevó esa ideología al fútbol, porque les planteaba, igual que Zubeldía pero a su manera, que no tenían que aceptar la realidad futbolística de que siempre ganaran los equipos poderosos, que eso no era definitivo ni inamovible. ‘Rompamos con eso -les decía- hagamos nuestra propia historia'”, explica Sergio.