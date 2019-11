“Este el primer día de mi nueva vida”, dijo al día siguiente, luego de pedirse en su trabajo una licencia sin goce de sueldo hasta fin de año. Pensó en utilizar ese dinero para saldar deudas, para ayudar a sus hijas y a su familia, y para construir unos departamentos. Nunca pensó en recluirse o en protegerse en el anonimato. “Siempre fui un seco, y acá ya me conocían todos, y más ahora, no creo tener problemas, acá la gente es buena y no anda con malas intenciones”, reconoció en diálogo con La Voz.