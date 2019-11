- Una de las veces que volví a Málaga, iba caminando con mi mujer cerca de la parroquia de Santiago, en la calle Granada. Anochecía. Y mi mujer me dice “Paco, Paco, mira, aquí hay una placa”. ¡Y era la placa que recordaba que allí había vivido el padre de San Martín! Entonces me dije: “Si hay un recuerdo para el padre cómo no poner placas para recordar a su hijo, al gran Libertador”.