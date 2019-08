"Yo siempre insistí, en los interrogatorios en las distintas dependencias donde estuve detenido, que no sabía nada, que no tenía nada que ver", le contó Agosto a Infobae. A los investigadores le quedaba una carta: realizar un careo con Jiménez, el que les había abierto la puerta del museo. Pero fue inútil. "No me pudo reconocer porque yo me había maquillado y me había teñido el pelo", recordó.