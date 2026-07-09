Nuevos datos muestran cómo los incendios forestales y las erupciones volcánicas agravan el cambio climático

Nuevos estudios revelan que la atmósfera superior recibe más agua de la estimada previamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atmósfera superior está recibiendo más agua de la que se pensaba. Las erupciones volcánicas moderadas y los incendios forestales extremos han añadido millones de toneladas de vapor a la estratosfera desde 2005, alterando el delicado equilibrio del clima global y la química del ozono.

Esta es la principal conclusión de una nueva investigación publicada en Nature, que demuestra que estos eventos naturales han impactado el sistema climático más allá de lo que se creía posible.

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De acuerdo con el estudio, durante años, la comunidad científica asumió que solo los grandes cataclismos volcánicos, como el del monte Pinatubo en 1991, podían modificar de forma significativa la cantidad de vapor de agua estratosférico.

Ahora, el análisis exhaustivo de datos satelitales y de observación terrestre revela que las erupciones de tamaño medio y los megaincendios forestales también contribuyen de forma notable a este fenómeno. La suma de estos eventos ha inyectado entre 76 y 203 millones de toneladas de vapor de agua en la estratosfera entre 2005 y 2021.

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Erupciones volcánicas moderadas e incendios extremos han añadido millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera desde 2005 (Crédito: Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10731-0)

¿Por qué importa el vapor de agua en la estratosfera?

El vapor de agua en la estratosfera actúa como un potente gas de efecto invernadero. Esta capa de la atmósfera, situada por encima de la troposfera (donde se producen los fenómenos meteorológicos diarios), es clave para el balance térmico de la Tierra y para la estabilidad de la capa de ozono.

Cuando hay más vapor de agua en esa región, se potencia el efecto invernadero y se modifican las reacciones químicas que mantienen el ozono, una molécula fundamental para filtrar la radiación ultravioleta. Es decir, un aumento en la humidificación estratosférica puede agravar el calentamiento global y afectar la protección contra los rayos solares más dañinos.

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El mecanismo detrás del ascenso del vapor

Según detalló el equipo de Yifeng Peng en Nature, existen dos caminos principales para que el vapor de agua llegue a la estratosfera tras estos eventos naturales:

La investigación publicada en Nature identifica estos eventos como factores que alteran el clima global y la química del ozono (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aerosoles volcánicos y de incendios: estos diminutos fragmentos absorben y dispersan la radiación solar, calentando la tropopausa, el límite entre la troposfera y la estratosfera. Ese calentamiento permite que el aire retenga más humedad y que parte de esta cruce hacia arriba. Autoelevación de humo por incendios extremos: en el caso de los megaincendios, el humo contiene partículas oscuras que absorben la luz y, al calentarse, ascienden hasta la estratosfera. “El humo de los incendios extremos se eleva con el vapor de agua directamente a la capa superior”, explicaron los expertos. Es decir, el propio calor y composición del humo ayuda a transportar la humedad más allá de lo habitual.

Un impacto inesperado en el cambio climático

El estudio advierte que es necesario incluir estos procesos en los pronósticos climáticos futuros para comprender mejor la evolución de la atmósfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación subraya que el aporte de vapor de agua por estos eventos representa casi el 36% del aumento observado en los últimos dieciséis años. Esta cifra es similar al efecto que ha tenido el propio incremento de la temperatura superficial global. Los autores recalcan: “Las perturbaciones episódicas de aerosoles provenientes de erupciones volcánicas moderadas e incendios forestales extremos emergen como un factor determinante de la variabilidad de SWV que hasta ahora se había pasado por alto”.

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Además, los modelos climáticos empleados por el equipo mostraron que este proceso ha compensado una fuerte disminución de vapor de agua ocurrida alrededor del año 2000.

El hallazgo obliga a la comunidad científica a incorporar estos procesos en los pronósticos sobre el futuro de la atmósfera. “Las proyecciones futuras de la composición estratosférica, el forzamiento radiativo y la recuperación del ozono deberían tener en cuenta estos procesos mediados por aerosoles, especialmente a medida que los incendios extremos se intensifican en un mundo en calentamiento”, concluyó el equipo de Nature.

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La magnitud de estos cambios pone en evidencia la complejidad de los sistemas climáticos y la necesidad de vigilar no solo los grandes desastres naturales, sino también la acumulación de eventos de menor escala que, sumados, pueden cambiar el rumbo del planeta.