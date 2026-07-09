Joven de 22 años será procesada por el delito de parricidio tras lanzar a su pareja a un cauce de Nicaragua

Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años, fue presuntamente golpeado, apuñalado y lanzado a un cauce por su conviviente de 22 años (Imagen Ilustrativa Infobae).

El sistema judicial de Nicaragua se prepara para abrir un proceso penal de gran relevancia. Ana Luisa Acuña Muñoz, una joven de 22 años de edad, enfrentará formalmente a la justicia el próximo 29 de julio, fecha en la que ha sido programado el inicio de su juicio oral y público en los juzgados de Managua.

La Fiscalía de la República le imputa el grave delito de parricidio, en perjuicio de quien fuera su pareja sentimental, Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años de edad.

El trágico suceso que originó esta causa penal ocurrió durante la madrugada del pasado 9 de junio en el barrio La Primavera, ubicado en la capital nicaragüense.

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De acuerdo con las investigaciones y los testimonios recabados por las autoridades, el crimen se desencadenó tras una fuerte discusión entre la pareja.

En medio de la disputa, observada por un testigo directo identificado como Manuel Bustillo, la acusada presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca para posteriormente lanzarlo con frialdad a un cauce del mencionado barrio.

En ese momento, la capital sufría los embates de intensas precipitaciones, lo que provocó que el hombre fuera arrastrado de inmediato por las fuertes y rápidas corrientes de agua acumuladas en el alcantarillado abierto.

Vecinos de la zona testificaron haber escuchado desesperados gritos de auxilio procedentes del cauce entre las dos y las tres de la mañana.

Lamentablemente, las condiciones climáticas y la fuerza del agua impidieron cualquier rescate inmediato. Un día después, el 10 de junio, brigadas de socorro recuperaron el cuerpo ya sin vida de Javier de Jesús Rodríguez flotando en las aguas del Lago de Managua.

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El cuerpo de un hombre de 43 años fue encontrado en el Lago de Managua un día después de que su pareja, una joven de 22 años, presuntamente lo apuñalara y arrojara a un cauce. La acusada ahora enfrenta cargos por parricidio.

Además de la imputación por acabar con la vida de su pareja, Acuña Muñoz enfrenta cargos adicionales por el delito de amenazas con armas. Esto se debe a que, según el expediente, intimidó de forma directa al testigo presencial Manuel Bustillo con el fin de evitar que interviniera en la agresión o diera aviso inmediato a los cuerpos policiales.

El parricidio y el delito penal en Nicaragua

El término parricidio deriva históricamente del latín y, en el ámbito del derecho penal global, define la acción de matar a un pariente cercano, especialmente al padre, la madre o a los hijos.

No obstante, con la evolución de las normativas legales en el mundo contemporáneo, el concepto se ha extendido para proteger los vínculos conyugales y de convivencia afectiva directa.

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En el marco jurídico de la República de Nicaragua, el delito de parricidio se encuentra tipificado dentro del Código Penal vigente (Ley N°. 641). La legislación nicaragüense establece con claridad que incurre en este delito aquella persona que, a sabiendas del vínculo afectivo, legal o de parentesco que la liga con la víctima, prive de la vida a su ascendiente, descendiente, cónyuge o a su compañero o compañera en unión de hecho estable.

La mujer lo habría golpeado, apuñalado y arrojado a un cauce.

La normativa distingue el parricidio en variantes que conllevan severas penas de prisión que pueden alcanzar la pena máxima general de hasta 30 años de cárcel, dependiendo de los agravantes que rodeen la ejecución del hecho delictivo.

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La tragedia ha expuesto también una dolorosa realidad de violencia intrafamiliar donde la víctima era el varón. La hija de la víctima declaró ante los medios locales, el mismo día en que se recuperó el cadáver en el lago, que la pareja apenas llevaba un mes de relación amorosa, tiempo en el cual su padre sufrió constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de la joven.