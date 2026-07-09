El patrón de Japón que “predice” al campeón del Mundial y anticipa un sorprendente rey para 2026

El patrón de los verdugos de Japón en el Mundial 2026 que anticipa un histórico campeón (REUTERS/Phil Noble)

La eliminación de Japón en el Mundial 2026 a manos de Brasil y la correspondiente caída de la Verdeamarela contra Noruega activó una coincidencia que en cuatro ediciones distintas señaló al campeón: el equipo que derrota al seleccionado que antes dejó afuera a los japoneses conquista la Copa del Mundo. El insólito patrón que revolucionó las redes comenzó en la edición de 2002 y los nórdicos son los encargados de continuar con la secuencia.

La teoría se instaló a partir de un registro repetido desde hace 24 años. En esta edición, Brasil eliminó a Japón por 2-1 en dieciseisavos de final con un gol agónico de Gabriel Martinelli y luego Noruega, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo, venció también por 2-1 al equipo brasileño en octavos. Los nórdicos avanzaron con impactantes actuaciones de su figura Erling Haaland, quien marcó siete goles y ya palpitó el duelo contra Inglaterra en los cuartos.

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Si ese patrón se mantuviera, la selección nórdica quedaría ubicada como principal candidata simbólica al título tras la cadena estadística que genera Japón. El patrón comenzó en 2002. Los asiáticos cayeron por 1-0 con Turquía en octavos de final y, tras superar en cuartos a Senegal, Brasil eliminó a los turcos en las semifinales antes de consagrarse en la final frente Alemania.

Noruega dejó en el camino en el Mundial 2026 a Brasil, el verdugo de Japón (REUTERS/Dylan Martinez)

En 2010, el recorrido volvió a encajar con la misma lógica. Los Samuráis Azules cayeron ante Paraguay por penales (5-3) en octavos de final, y después España superó 1-0 al conjunto Albirrojo en cuartos. La Furia Roja conquistó su primera y única Copa del Mundo al vencer a Países Bajos en la final.

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La cadena se repitió otra vez en 2018 y 2022. Bélgica venció 3-2 a Japón en octavos del torneo disputado en Rusia y, posteriormente, cayó en semifinales contra Francia. Cuatro años más tarde, Croacia eliminó a los asiáticos por 4-2 en la definición por penales y después fue goleado por la selección argentina por 3-0 antes de la final.

El propio registro incluye una ruptura evidente en 2014. En el Mundial de Brasil, Japón terminó último en un grupo compartido con Colombia y Grecia, y ninguno de esos seleccionados se cruzó con Alemania, que fue el campeón de esa edición. También aparecen antecedentes anteriores que pueden leerse de forma más amplia, aunque no encajan del mismo modo.

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Luego de eliminar a Japón en octavos, Croacia perdió en semifinales contra Argentina, que se quedó con el título en Qatar (REUTERS/Hannah Mckay)

En 1998, en el debut mundialista japonés, el equipo quedó eliminado en fase de grupos ante Argentina y Croacia; luego el conjunto balcánico enfrentó en semifinales a Francia, que sería campeón. Durante la edición de 2006, Japón volvió a despedirse en primera ronda frente a Brasil y Australia. Más tarde, los oceánicos se midieron en octavos con Italia, que terminaría conquistando ese torneo.

La diferencia con esas ediciones es que la secuencia no se desarrolló desde los cruces de eliminación directa de Japón, como sí ocurrió en 2002, 2010, 2018, 2022 y ahora en 2026. Por eso, dentro de la teoría viral, el quiebre central sigue siendo el de 2014.

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Con este panorama que hizo furor en las redes en las últimas horas, Noruega afrontará el duelo por los cuartos de final contra Inglaterra con todos los flashes encima, ya que eliminaron a Brasil en cuartos, el verdugo de Japón. El ganador entre los nórdicos y los británicos se medirá en las semifinales al ganador de la llave entre la selección argentina y Suiza.

El patrón de Japón que “predice” al campeón del Mundial

Corea-Japón 2002 : eliminado en octavos frente a Turquía, que cayó en semifinales contra Brasil (campeón)

Alemania 2006 : integró la fase de grupos con Australia, que perdió en octavos con Italia (campeón)

Sudáfrica 2010 : eliminado en octavos por penales contra Paraguay, que perdió en cuartos con España (campeón)

Rusia 2018 : eliminado en octavos frente a Bélgica, que posteriormente cayó en semifinales frente a Francia (campeón)

Qatar 2022 : eliminado en octavos por penales contra Croacioa, que perdió en semifinales frente a la selección argentina (campeón)

Estados Unidos, México y Canadá 2026: eliminado en 16avos contra Brasil, que cayó en octavos contra Noruega (disputará los cuartos contra Inglaterra)

*En las ediciones de Alemania 2006 y Brasil 2014 quedó eliminada en la fase de grupos al finalizar en el último lugar