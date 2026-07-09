Nuevas tendencias cripto: quién es el usuario digital en El Salvador y Latinoamérica en 2026

El ahorrista digital impulsa la adopción cripto en Latinoamérica y El Salvador al usar Bitcoin y stablecoins para resguardar valor frente a la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorrista digital representa el nuevo rostro de la adopción cripto en Latinoamérica y El Salvador. En países afectados por la inflación y la volatilidad, como Argentina y Venezuela, estos usuarios priorizan la conservación del valor de su dinero.

Cada vez más personas reciben sus ingresos y salarios directamente en Bitcoin o stablecoins, apartándose de la especulación y buscando resguardo ante la depreciación de las monedas locales.

Empresas como Deel han validado este fenómeno al lanzar billeteras de stablecoins adaptadas a contratistas que prefieren cobrar en USD para mantener su poder adquisitivo.

El crecimiento de los activos digitales en la región ha consolidado una nueva realidad para millones de usuarios: la criptoeconomía ya no se limita a la especulación.

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Las plataformas y regulaciones recientes muestran un cambio estructural en la forma en que particulares, empresas y entidades institucionales emplean Bitcoin y otras criptomonedas.

Durante 2025, la economía cripto latinoamericana avanzó a un ritmo superior al de Estados Unidos, con un volumen de transacciones que superó los USD 730,000 millones, cerca del 10 % de la actividad global, según el Lemon Crypto Report 2025.

Esta transformación impulsa el uso de activos digitales no solo para trading, sino como instrumentos para proteger valor, mover capitales y acceder a nuevos mercados.

El crecimiento de los activos digitales consolidó una criptoeconomía regional que ya no se limita a la especulación financiera. (Imagen: cortesía)

En 2026, la utilización de criptomonedas en Latinoamérica y El Salvador es mucho más diversa. Los usuarios ya no buscan únicamente ganancias rápidas, sino que emplean los activos digitales para enfrentar la inflación, acceder a mercados internacionales y optimizar sus tesorerías empresariales.

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Las plataformas identifican este cambio y adaptan su oferta, presentando nuevos perfiles de usuario que reflejan una mayor madurez del sector.

Perfiles emergentes en la adopción cripto

Bitfinex, una plataforma de trading de tokens digitales que ofrece servicios de vanguardia para operadores y proveedores, identifica tres perfiles clave en la nueva demanda regional: el ahorrista, el responsable de tesorería corporativa y el innovador institucional.

Cada grupo responde a desafíos económicos concretos y utiliza las criptomonedas para protegerse ante la depreciación, agilizar pagos y aprovechar la tokenización de activos reales.

El responsable de tesorería corporativa se destaca en empresas medianas que operan en entornos de inestabilidad y controles cambiarios.

Casos como la cervecera Cadejo en El Salvador o Méliuz en Brasil demuestran cómo las empresas emplean activos digitales para proteger su liquidez, agilizar pagos internacionales y mantener el control sobre su capital, sin depender de los sistemas bancarios tradicionales.

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El innovador institucional agrupa a bancos, administradores de activos y entidades soberanas que optan por la tokenización para reducir costos y acceder más rápido a capital. Bitfinex Securities calcula que este proceso puede acortar los plazos de salida al mercado hasta en 90 días y bajar los costos de emisión al 2-4 % del capital, frente al 7 % tradicional.

Regulación y desafíos en El Salvador y la región

El Salvador ha impulsado un entorno regulatorio favorable mediante la Ley de Emisión de Activos Digitales y la expansión de plataformas como Bitfinex Securities, que obtuvo una nueva licencia en mayo. Estas condiciones han facilitado la entrada de nuevos usuarios y empresas, promoviendo la adopción de soluciones cripto tanto a nivel institucional como minorista.

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Latinoamérica superó los USD 730.000 millones en transacciones cripto durante 2025 y avanzó a un ritmo mayor que Estados Unidos, según Lemon Crypto Report 2025. (Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Ze)

El país empieza a integrarse a la dinámica de innovación regional, aprovechando su marco normativo para posicionarse como referente. Los usuarios buscan ahora estructuras sólidas y respuestas a problemas reales de liquidez, acceso a mercados y protección de valor, más allá de los rendimientos inmediatos.

Para consolidar este cambio, Bitfinex propone tres pilares regulatorios: definición clara de los activos digitales, exigencia de resiliencia operativa y promoción de marcos legales para la tokenización. El modelo de las resoluciones del Banco Central de Brasil para stablecoins es referencia para una supervisión flexible e integrada.

Las empresas que adoptan activos digitales como reserva de valor y medio de pago logran sortear los obstáculos y costos del sistema bancario tradicional. La liquidez independiente y la reducción de la latencia en las transacciones se consolidan como ventajas competitivas en mercados emergentes.

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Retos y oportunidades para gobiernos y empresas

En Latinoamérica, el desafío actual es implementar y escalar de forma efectiva estas iniciativas. Los gobiernos deben evolucionar hacia marcos normativos que impulsen la innovación y el crecimiento económico, estableciendo reglas claras adaptadas a la nueva realidad digital.

Bitfinex identifica tres perfiles de usuario cripto en la región: el ahorrista, el responsable de tesorería corporativa y el innovador institucional. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

La región enfrenta una elección trascendental: mantener infraestructuras tradicionales, costosas y poco eficientes, o colaborar con actores regulados y experimentados para construir un sistema financiero abierto, digital y preparado para el futuro. La demanda por soluciones cripto ya ha sido validada por millones de usuarios y empresas, pero la consolidación del modelo depende de la capacidad institucional para definir estándares y políticas públicas favorables.

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En síntesis, el nuevo perfil del usuario cripto en El Salvador y Latinoamérica en 2026 es el de un actor informado, pragmático y orientado a la protección de su patrimonio y la eficiencia financiera. El cambio de paradigma ya está en marcha y la región se posiciona como uno de los laboratorios más activos de la economía digital global.