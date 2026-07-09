La lupa sobre el penal que Facundo Tello sancionó en favor de Francia ante Marruecos: la llamativa ejecución de Mbappé

En el comienzo de los duelos de cuartos de final del Mundial 2026, Francia y Marruecos animaron un partido de alto voltaje en Boston. En un primer tiempo con dominio del equipo dirigido por Didier Deschamps, Kylian Mbappé tuvo la ocasión más clara para abrir el marcador tras un penal que sancionó el árbitro argentino Facundo Tello.

Corría el minuto 25 del encuentro cuando Mbappé se filtró en el área marroquí y fue derribado por el defensor Noussair Mazraoui, quien se barrió para intentar frenar el ataque francés, cometiendo la infracción. Tello estaba muy cerca de la jugada y marcó de inmediato el punto penal. La acción fue revisada por Hernán Mastrángelo en el VAR y, luego de unos instantes, el fallo fue ratificado.

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Lo que siguió fue un remate débil de Mbappé, quien abrió su pie derecho para ubicar la pelota en el palo izquierdo de Bono. El arquero de Marruecos adivinó la dirección del disparo y contuvo la pelota sin dar rebotes. El delantero del Real Madrid, que buscaba su 20° gol en Mundiales, masticó bronca y esbozó un leve reclamo por la demora en la ejecución.

Bono le contuvo el penal a Mbappé (REUTERS/Omar Aziz)

En cuanto al procedimiento de Tello, el penal para Francia fue correctamente sancionado. La acción dentro del área fue muy clara: el defensor marroquí salió a cortar el avance del atacante francés de manera imprudente, se arrojó desde atrás sin el control necesario para disputar el balón y no logró llegar limpio al quite. El punto de contacto se produce sobre los pies de Mbappé, quitándole su base de apoyo e impidiendo la continuidad de la acción ofensiva.

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Desde el concepto técnico, la infracción tiene identidad de falta imprudente: no hay control corporal suficiente, existe contacto físico sancionable y la consecuencia directa es la caída del adversario dentro del área penal.

Facundo Tello tomó una decisión acertada. Además, mostró muy buen celo arbitral antes de ordenar la ejecución: controló a los jugadores, esperó la revisión silenciosa del VAR sobre la posible infracción y recién después de recibir el conforme dio la orden para ejecutar el tiro penal. Luego, en la ejecución, el arquero de Marruecos respondió de gran manera y contuvo el remate, evitando el gol francés, sin adelantamiento. Una secuencia bien resuelta desde lo técnico y lo procedimental.

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El árbitro argentino Facundo Tello habla con Kylian Mbappé tras la sanción del penal para Francia ante Marruecos (REUTERS/Dylan Martinez)

Durante la primera parte del juego, Francia dominó en el juego a Marruecos y generó las mejores situaciones de gol, pero se encontró con la seguridad de Bono, quien fue determinante para sostener el 0-0. El trámite fue muy bien controlado por Tello, quien no necesitó mostrar ninguna tarjeta amarilla en las 12 infracciones que sancionó (seis para cada lado).

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