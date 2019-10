“A partir de ese momento empecé una lucha sin cuartel. Contraté mis propios peritos. Fui amenazada más de una vez. ‘Te voy a cortar en pedacitos. No sabés con quien te estás metiendo’, me dijo la madre del asesino. Me pincharon el teléfono. Y me pegaron una gran paliza entrando a mi departamento: me rompieron tres costillas y estuve tres meses con corset. Además, amenazaron a mi abogada, le robaron la computadora con toda la información de la causa y la obligaron a renunciar: tenía dos hijos chicos. Y, como si fuera poco, el comisario Néstor Piccolo, que sí siempre investigó buscando la verdad, apareció suicidado un par de días antes de declarar en la causa de mi hija y de las turistas francesas. No tenía ni pólvora en las manos. Dejó dos hijos”, relata con angustia y agrega que su nuevo defensor, el abogado Pedro García Castiella, la contuvo en todo el proceso.