Ataque armado contra aficionados de Motagua deja un herido y provoca pánico en Honduras

La Policía Nacional acordonó la zona del ataque para preservar pruebas e indicios balísticos en el lugar y en el autobús. (Cortesía: HRN)

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La celebración de una noche de fútbol se vio interrumpida por un episodio de violencia que puso en riesgo a los pasajeros de una unidad de transporte que trasladaba a seguidores del Motagua en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo fue blanco de un ataque armado mientras circulaba por la capital hondureña. Una persona resultó herida y recibió asistencia médica de emergencia.

El ataque tomó por sorpresa a quienes viajaban en el autobús. Tras escucharse la ráfaga de disparos, los pasajeros reaccionaron con desesperación al advertir que uno de los ocupantes había resultado lesionado.

Aficionados que se encontraban dentro de la unidad solicitaron ayuda y alertaron sobre la situación. El temor aumentó ante la posibilidad de que otras personas también hubieran sido alcanzadas por los proyectiles.

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La llegada de los equipos de emergencia permitió asistir al herido, mientras en el lugar persistía la tensión provocada por el ataque.

Una persona herida

La Policía Nacional confirmó que el hecho no dejó personas fallecidas en el lugar. No obstante, una de las personas que viajaban en el autobús sufrió heridas de consideración.

El afectado fue atendido inicialmente en el lugar y luego trasladado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento, la información disponible no establece públicamente la evolución de su estado de salud.

Después de que se informara el tiroteo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para asegurar la escena y comenzar las primeras diligencias.

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El área fue acordonada para preservar posibles pruebas relacionadas con el ataque. Entre los elementos que deberán ser analizados se encuentran los indicios balísticos que hayan quedado en el lugar y en la propia unidad de transporte.

Los pasajeros del autobús pidieron ayuda después de los disparos al advertir que uno de los ocupantes había resultado lesionado. (Cortesía HRN)

Las autoridades trabajan en la recopilación de información que permita establecer cómo ocurrió el ataque, determinar quiénes participaron y conocer las circunstancias que habrían provocado la agresión.

Por ahora, el móvil del hecho permanece bajo investigación y no se ha establecido de manera oficial la identidad de los responsables.

Seguridad en los traslados de aficionados

El incidente vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones de seguridad que enfrentan los aficionados durante los desplazamientos posteriores a los partidos de fútbol en Tegucigalpa.

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La movilización de grupos de seguidores desde y hacia los escenarios deportivos representa un desafío para las autoridades, especialmente cuando existe concentración de aficionados en las principales rutas de salida.

El ataque contra la unidad que transportaba seguidores del Motagua genera preocupación en la comunidad deportiva, debido a que el vehículo llevaba personas que regresaban de una jornada vinculada a la actividad futbolística.

La violencia asociada al fútbol no solo representa un riesgo para quienes forman parte de las barras o grupos organizados de aficionados, sino también para pasajeros, conductores y peatones que pueden quedar expuestos durante este tipo de incidentes.

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La investigación sigue abierta

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.

Los investigadores deberán reconstruir el recorrido de la unidad, establecer el punto preciso donde ocurrió la agresión y recopilar testimonios de las personas que se encontraban en el autobús o en las inmediaciones.

El hecho también generó preocupación entre quienes habitualmente utilizan transporte colectivo para trasladarse después de asistir a encuentros deportivos.

Una persona trasladada a un hospital tras recibir impactos en un bus atacado en la capital hondureña. (Cortesía HRN)

Para los seguidores de los equipos capitalinos, contar con condiciones de seguridad durante los recorridos es una necesidad que trasciende la rivalidad deportiva. Un incidente armado en una unidad de pasajeros puede afectar indistintamente a aficionados y ciudadanos que se encuentran realizando su recorrido habitual.

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La exigencia de mayores medidas de prevención vuelve a tomar fuerza tras este episodio, mientras las autoridades buscan determinar las causas y responsables del ataque.

Por el momento, el dato confirmado es que el tiroteo no dejó víctimas mortales en el lugar, pero sí una persona herida.