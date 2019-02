Sánchez: Ojalá me encontrara con indiferencia, me encuentro con odio a las compañeras trans. No se dan cuenta o lo niegan. Es imposible negar la estructuralidad del problema. Y hay una cifra negra. Recuerdo en 2008 tuve dos casos de travesticidios, es mucho lo que no se registra. La condena por Diana es un logro pero no implica un cambio. Las causas de travesticidios se caen porque se pierden pruebas, el protocolo de UFEM no se aplica, hay veces que la causa está en la fiscalía y el juzgado de instrucción no se entera. Y a las travestis se las sigue criminalizando y estigmatizando. No hay una referente del movimiento que no tenga un procesamiento, las comisarías les arman causas Ahora que el delito de narcomenudeo pasó a la Ciudad se aumentaron muchísimo las detenciones a travestis para hacer estadística policial, las paran solo por ser travestis y les sacan todos los que tienen y terminan en un calabozo en expedientes que terminan archivados. El problema es mucho más grande.