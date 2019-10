“Todos me lo dijeron y no me interesa. Estuve buscando y sé que un riñón sale $2 millones. A mí no me interesa tener esa plata, sólo que me paguen lo suficiente para terminar con esta deuda. Ayer me escribió una chica, me dijo que necesitaba un riñón y me preguntó a cuánto lo vendía. Fue la única persona que se contactó. Tengo dos garantías detrás de ella: una de un vecino y otra de un amigo. Si yo no pago van a ejecutar las garantías y ellos no tienen por qué pagar lo que nos corresponde a nosotros”, completó Ayelén.