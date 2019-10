El Pato Fillol: “Mi retiro del fútbol fue un partido soñado”

Con gesto vivaz y una sonrisa tímida El Pato responde cuando se lo elogia y se le recuerda el altísimo lugar en que se lo tiene considerado por su habilidad como arquero. “Antes me horrorizaba más, pero a esta altura lo tomo como un elogio enorme” dice. A la vez que cuenta que está acostumbrado a recibir ese piropo cuando va por la calle con sus hijos o con sus nietos. “Yo entré en la tecnología justo con el Mundial 78 y es por eso que ya no me sorprendo cuando me cruzo con pibes de 8 o 9 años que me saludan cariñosamente”. Es que esos jóvenes ya escucharon de sus destrezas con sus mayores, o simplemente lo “googlean”.