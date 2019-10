Sebastián Wainraich: “El humor es la primera respuesta que tengo”

“Debo ser un imbécil, será una inseguridad, algo infantil, pero es lógica pura”, se justifica el conductor de Metro y Medio (el programa que conduce con Julieta Pink desde hace 13 años en Metro 95.1). De alguna cábala reconoce que se avergüenza un poco, como la de no usar prendas verdes cuando Atlanta juega con Ferro. Y la lista de TOCs se amplía: “A Julieta Pink (su coequiper en la radio) le pruebo todas las camperas, ella me las da directamente, me gusta probar a ver cómo me queda”. Y uno más que describe serio: “Lo que necesito sí, cuando viene un invitado a la radio es que quede en remera, que no quede en buzo. A veces Julieta pide que se saque el buzo que a mí molesta, o se lo pido yo al aire porque siento que el aire te da más protección” concluye sin poder explicar el motivo.