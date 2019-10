El concuñado de Roca, Miguel Juárez Celman, fue su sucesor. No se llevaban bien y el militar quiso poner distancia por lo que decidió irse a Europa. A su regreso, asumió como senador nacional por la Capital Federal y dejó caer a Juárez Celma víctima de la Revolución del 90. Cuando su nombre estuvo en el candelero como posible sucesor, Roca se apuró a escribirle a su pariente en desgracia: “Aprovecho esta oportunidad para declarar al país por intermedio de V.E., como que he hecho constante y categóricamente en mis conversaciones privadas que no he aspirado ni aspiro a semejante honor, y que no acepto ni aceptaré trabajo alguno en tal sentido”.