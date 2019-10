El gobierno nacional activó en forma inmediata el protocolo del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) mediante el cual se brinda asistencia no solo a los evacuados sino también a aquellas personas que no han dejado sus hogares y se encuentran actualmente en sus domicilios. Además, se están realizando patrullas de rescate para reconocer que no quede gente que quiera o deba necesariamente abandonar sus hogares.