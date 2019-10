Así, hay 27 talleres no incluidos en el listado oficial que proponen desde la campaña, entre otros: “Masculinidades Trans y Masculinidades No Binarias”, “Adopción y fertilización asistida”, “Derechos sexuales, reproductivos: fertilidad”, “Cuerpes menstruantes”, “Violencia, abuso y acoso sexual”, “Travesticidios y Transfemicidios”, “Violencias entre lesbianas, translesbianas, travestis, mujeres trans y no binaries”, “Mujeres, disidencias y Cultura de la Violación”, “Mujeres y trabajos no reconocidos: reproducción,” “Desocupación laboral de las identidades LTTBNB”, “Mujeres por la libre determinación de los pueblos”, “Mujeres, Identidades LTTBNB y Migraciones”, “Abolicionismo territorial y disidente”.