-No corté nunca. Estuve dos años ahí ganando experiencia y después decidí mudarme porque Venecia es una ciudad muy old school, muy clásica, y sentí que me quedaba un poco chico. Dejé a mi familia por un par de años y me fui a España. Dos años entre Ibiza y Barcelona. Y ahí toda mi parte creativa explotó. Vas a Barcelona y es una súper ciudad, no tiene nada que envidiarle a Londres, de donde vienen todas las modas. Además tuve la suerte de que encontré gente que me adoptó y me enseñaron todo lo que sabían. Un tiempo hice coctelería molecular. Hacer espumas, esferas… Y ahí empecé a entender que la coctelería es química, al final son sabores que se van uniendo y te dan otro tipo de sabor. El primer trago, el primero primero que dije “este es mío”, era un mojito con aceto balsámico y una espuma de fresa. Y ahí empezó mi verdadera carrera.