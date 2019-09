Pepe: Yo le avisé a un íntimo de los dos que esa noche me le iba a declarar a Ida. En esa época se decía declarar, no sé cómo se llamará eso ahora… Me acuerdo que en ese momento estaba el abuelo de ella muy enfermo. Murió a los 95 años, era grande ya, más en esa época. Y habíamos programado ir al cine, pero ella no quería porque le daba no sé qué por el abuelo. Entonces intervino mi amigo y le dijo que le convenía ir. Y así fue, y después salimos a bailar, y ahí me declaré.