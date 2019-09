Sin embargo, acaso lo peor no era la enfermedad sino el hecho de que nadie en el mundo la investiga. Es que se trata de un cuadro sumamente extraño y poco frecuente, por lo cual no parece rentable para los laboratorios buscar un tratamiento. Esa fue la primera gran frustración de la familia, pero también el primer obstáculo a derribar. En eso está Thiago: el día en que levantó cabeza y eligió ya no lamentarse, se puso el objetivo de lograr que algún laboratorio, algún grupo de investigadores, alguién inicie trabajos alrededor del gen FHL1.