Quique: Sí, tuve algunas citas que yo decía… no. Me di cuenta de que tenía que estar solo un tiempo (aunque había estado solo 12 años). Me di cuenta de que necesitaba salir del circuito convencional: de Tinder o de salir con cualquiera. No solo porque viví 12 años de celibato sino porque me di cuenta de que no iba conmigo esa onda. De hecho, la conocí a Belu a seis meses de dejar y a los tres días un amigo me quiere presentar a una chica y le dije que no, que hacía tres días había conocido a una chica que me había volado el cerebro y no me interesaba salir a conocer a otra. La había visto una sola vez, pero ese día estuvimos ocho horas juntos.