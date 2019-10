Valeria fue una de las más aplaudidas cuando dijo: “Si yo tengo un derecho pero otro no lo tiene, no tengo un derecho, tengo un privilegio. El aceite tiene que ser para todos”. El reclamo apuntó contra el Gobierno, que no permite el acceso sencillo al aceite porque Argentina no produce, ni importa, excepto por pedidos que pasan a través de la Anmat y solo para niños con epilepsia refractaria. Desde hace dos años, que se sanciono, la ley de uso medicinal es una ley muerta que no solucionó la demanda de los usuarios y aumentó exponencialmente el interés en un sector de la sociedad que se está deconstruyendo, también en este tema.