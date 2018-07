"El Estado Nacional aún no ha podido garantizar a Joaquín la provisión gratuita e ininterrumpida del tratamiento con aceite de cannabis prescripto, dado que se encuentra en proceso de implementación el 'Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales'", consideró la jueza Filipuzzi, quien además remarcó la importancia del fallo de la Corte conocido como Arriola (2009), que declara inconstitucional un artículo de la ley de drogas, ya que, según lo establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de las personas están exentas de la autoridad de los magistrados, siempre que no afecten a terceros.