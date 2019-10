Y remarcó que Argentina tiene el promedio más alto de uso de glifosato per cápita del mundo. “Más de 7 litros anuales por persona. USA no llega a 0,5 litros. En 2 décadas acá se pasó de 20 millones de litros de agrotóxicos a casi 400 millones. ¿De qué cuidado de personas y ambiente me hablan?”, se preguntó.