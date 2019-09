“Me fui a vivir a la calle y al tren Sarmiento. Vendía diarios a la mañana y golosinas, a la tarde. Algunas familias me adoptaban, pero yo no me quedaba. Iba a la Escuela Roca, a unas cuadras de Tribunales. Hasta que a los trece años conocí a mi padrino y me estabilice”, asegura sobre el hombre que lo llevó a su casa, lo vio terminar la secundaria y lo acercó a su último jefe, un abogado que le dio trabajo hasta el año pasado. Cuenta que su padrino falleció hace poco y que tiene poca relación con sus hermanos. Más allá de su hijo y su nieto, su familia es la que le llegó con Analía.