Los dos amigos militan en las inferiores de Newell's, Antonela a veces los acompaña, a veces toman la merienda, a veces hacen travesuras que no sabemos pero podemos imaginar. Ese sería, en apariencia, el "principio". Lío la mira, empieza entonces a gustar de ella, pero no lo dice. Chiquito, tímido y preocupado por el fútbol, no lo dice. Su carrera de pronto adquiere la velocidad de un meteoro y no puede ocuparse más de querer a una chica.