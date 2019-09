— Internado estuve tres meses y después estuve en el Fleni Escobar haciendo la rehabilitación casi dos meses más. Después me dieron el alta y volví a retomar mi vida pero desde esta nueva condición. Me dijeron que me iba a tener que adaptar a un estilo de vida diferente. Ese momento lo vivía como una pesadilla de la cual me iba a despertar en algún momento. Pensaba: "De acá a una semana estoy de vuelta entrenando con el equipo de básquet". Y no fue así, tuve que darme cuenta y asimilar que esa pesadilla era la vida real, que iba a tener que aprender a vivir desde ese lugar que me tocaba.