Playas, arte y mariscos: Todos Santos, el Pueblo Mágico que enamora en Baja California Sur

Si estás en la búsqueda de un lugar lleno de experiencias auténticas en Baja California Sur, con playas para surfear o relajarse, calles llenas de arte y una cocina donde el pescado y el camarón recién salidos del mar son el sello de la región, no puedes dejar ir la oportunidad de visitar Todos Santos, Pueblo Mágico que se localiza entre La Paz y Cabo San Lucas, sobre una meseta en las faldas de la Sierra de la Laguna y con vista al océano Pacífico, es considerado uno de los lugares turísticos más atractivos de la nación.
Todos Santos se distingue por sus galerías de arte, playas tranquilas y restaurantes donde los mariscos frescos son protagonistas. Su ambiente bohemio y su reconocida vocación artística lo convierten en el destino predilecto para quienes buscan galerías, festivales culturales y calles llenas de color.
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En el centro del pueblo se encuentran galerías de arte con obras de artistas locales e internacionales, así como arquitectura colonial y cafés con personalidad única.
Las playas cercanas a Todos Santos, como Cerritos, San Pedrito, Punta Lobos, La Cachora y Las Palmas, figuran entre las más atractivas de México. Playa Cerritos destaca por ser ideal para nadar y surfear, principalmente para gente que está en proceso de aprendizaje.
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Punta Lobos es famosa para la pesca y la compra de pescado fresco al amanecer. Las Palmas y San Pedrito son preferidas por aquellos que desean, acampar, practicar surf y tener algo de tranquilidad.
Este Pueblo Mágico también es conocido por su cocina, especialmente por el uso de mariscos frescos. En sus restaurantes es posible disfrutar de tacos de pescado y camarón, ceviches, aguachiles y pescado a la talla, preparados con ingredientes locales y frescos del Pacífico.
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Además, tiene una fuerte presencia artística, con festivales culturales, talleres y una comunidad de artistas nacionales e internacionales. El Hotel California, que algunos relacionan con la famosa canción de The Eagles, es uno de sus atractivos más fotografiados.
Todos Santos reúne playas paradisíacas, ambiente artístico y una oferta gastronómica centrada en productos del mar, lo que lo convierte en uno de los destinos más completos y atractivos del estado de Baja California Sur.
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¿Cuál es el costo para ir a Todos Santos?
El precio para visitar Todos Santos, depende del punto de partida y el medio de transporte: Si viajas en automóvil desde San José del Cabo, el costo aproximado es de $270.79 pesos (incluye gasolina y casetas). El trayecto es de 105 km y dura cerca de una hora con veinte minutos. Si tu viaje comienza desde La Paz, en coche, el costo alrededor es de $140.42 pesos únicamente en gasolina, ya que no hay casetas en esa ruta.
En autobús, el valor del boleto desde San José del Cabo oscila los 190 pesos a 420 pesos y el tiempo estimado de viaje es de dos horas. El hospedaje en Todos Santos suele variar; puedes encontrar opciones desde 80 pesos por noche en hoteles sencillos hasta 3 mil 188 pesos por noche en hoteles de tres estrellas y más de 5 mil pesos en hoteles de lujo.
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Todos Santos recibió la distinción de ser un Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo federal debido a su valor cultural, histórico y natural, destacando por su arquitectura colonial, galerías de arte, ambiente tranquilo, plantaciones de mango y caña, así como por su cercanía a playas famosas para el surf.
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