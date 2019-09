— ¿Qué recordás luego de haberte despertado tras estar en coma?

— No tengo precisión del momento en que me levanté. Estuve internado en coma 20 días en el Austral. Cuando me desperté no me acuerdo casi de nada. Luego de estar en el Austral estuve internado un año en el Fleni, haciendo terapias todos los días. Creo que gran parte de lo que viví en mi vida como deportista es lo que me ayuda a encarar todos los días la rehabilitación.