Tienen pocos gastos y las veces que se les rompió la camioneta tuvieron suerte. "Ahora ya aprendimos bastante de mecánica básica pero se nos rompió una vez en Achiras, un pueblito de Córdoba y no sabíamos qué hacer, no teníamos nada de plata –explica Elizabeth-. Entonces el mecánico nos dijo que la arreglaba gratis porque quería ser parte de nuestro sueño. Fue increíble. Y en Lima fuimos a hacerles los frenos y cuando estábamos por pagar, el mecánico nos dice que ya estaba pago. Y señaló a un hombre que nos vio por casualidad y se enteró de nuestra historia. Son esas cosas locas que no esperás, que están fuera de contexto. Esa solidaridad espontánea es lo que más nos maravilla".