“No se siguió el procedimiento”: Sheinbaum detalló que Maru Campos dará información a García Harfuch por agentes de la CIA muertos

Imagen de archivo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante una conferencia de prensa sobre la ola de violencia en México, tras la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como 'El Mencho', en una operación militar el domingo, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México. 23 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La mañana de este jueves en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que la reunión de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la gobernadora de Chihuahua fue “cordial”, tras la controversia de la gobernadora de apoyar a agentes del ICE sin informar a la federación.

“Se le pidió información a la gobernadora (de Chihuahua) y quedó de darla. De parte del Secretario de Seguridad se le dijo los principios y leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso no se dio el procedimiento. La comunicación ya es con el secretario”, declaró.

“Un gobierno extranjero tiene que cumplir la ley sí o sí porque la ciudadanía no se negocia, es parte de nuestra historia. Que colaboramos con EEUU, claro que sí, que hay colaboración, sí la hay. Está en la Constitución”, añadió la presidenta.

Este jueves la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión de una hora con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hablar sobre la colaboración de agentes de la CIA en el estado.

La mandataria solicitó al Gobierno Federal y a los manifestantes agilizar los canales institucionales para llegar a un acuerdo. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

El encuentro se llevó a cabo en la sede en la SSPC de la Ciudad de México, donde alrededor de las 11:30 horas ingresaron tres camionetas en las que se trasladaba la mandataria estatal, y la cual tuvo una hora de duración, de acuerdo con información obtenida por Infobae México.

Fue en menos de una hora que ambos funcionarios trataron la posible colaboración que mantienen las autoridades de Chihuahua con agentes de los Estados Unidos, algo que se debe realizar mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que no fue notificado.

Hasta el momento ninguno de los dos funcionarios han brindado información acerca de lo que hablaron en la reunión.(Crédito: Gobierno de México)

Cabe señalar que fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien informó, durante su conferencia de prensa matutina, que sería durante el encuentro entre Campos y García Harfuch cuando la gobernadora sería cuestionada sobre la colaboración que mantienen con agencias de EEUU.

“Tenemos que averiguar primero qué convenios hay, qué acuerdo hay. Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua: bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó la mañana de este jueves.

Esta reunión se realiza cinco días antes de que la gobernadora y el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se presenten ante el Senado de la República para comparecer sobre el caso.

Autoridades federales no fueron notificadas de la presencia de agentes extranjeros

Luego de que se dio a conocer la muerte de dos agentes estadounidenses tras labores operativas en el descubrimiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos (señalado por las autoridades estatales como uno de los más grandes del país), la presidenta detalló que no se les había informado la presencia de los elementos en territorio mexicano.

Esta situación llevó al fiscal de Chihuahua a modificar su primera versión del accidente, en donde también falleció el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta, al afirmar que los agentes solo habían pedido ser trasladados a la capital luego de encontrarse por casualidad con el convoy implicado en el descubrimiento del narcolaboratorio.