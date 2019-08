La mujer, empleada doméstica, vecina de Monte Grande, en el Conurbano sur, contó a este medio que por su trabajo le pagan 600 pesos por día. "En mi casa un kilo de carne me sale $280. Más el boleto de colectivo, se hace imposible. Mi marido es albañil y a veces tiene trabajo y a veces no. Por suerte la casa es propia. Si tuviera que alquilar sería imposible. Muchos vecinos que alquilaban se fueron a sus provincias. Te limitás con todo. Fue empeorando y ya no alcanza", comentó la mujer, quien con una sonrisa de resignación comentó: "Te querés dar un gustito para un asado y no alcanza. Ahora los asados son solo para los cumpleaños".