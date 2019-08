Sobre los últimos días de vida de Gerardo, el productor de televisión declaró que su padre estaba "con dolor, con oxígeno", y que le reveló: "Te veo bien a vos, hice todo; no voy a sufrir, Gustavo". Al respecto comentó que su padre trató el tema de la droga "con desesperación". "No le importaba nada de lo que yo hiciera mal, lo único que le importaba era que no me drogara. Gerardo se fue bien, lo único que no podía manejar de su vida era mi adicción", dijo.