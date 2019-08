"No es posible reglamentar la Ley 5.999 puesto que el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad no prevé un rubro específico para la elaboración de alimentos libre de gluten. Es decir, es imposible autorizar una actividad que no existe en dicho código", precisaron fuentes de la AGC. Y explicaron: "A pesar de que el Código es re amplio no hay forma de nomenclar estos comercios. No tenemos cómo hacerlo".