Sentencian en EEUU a mujer mexicana por tráfico de personas migrantes

La mujer realizaba actividades en Piedras Negras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de origen mexicano e identificada como Mónica Hernández Palma fue sentenciada en Estados Unidos a 41 meses (más de tres años) de prisión tras ser hallada culpable de participar en una organización internacional de tráfico de personas.

El informe de los hechos fue publicado en el Departamento de Justicia el 12 de mayo. Hernández Palma, de 34 años, formó parte de una red que entre el 13 de noviembre de 2020 y el 7 de marzo de 2023 introdujo ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador a territorio estadounidense desde México.

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Según los documentos judiciales, la organización internacional de tráfico de personas (ASO, por sus siglas en inglés) mantenía casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras.

Hernández Palma era la persona encargada de dirigir la casa de seguridad en Piedras Negras, sitio donde coordinaba el traslado y alojamiento de los extranjeros, quienes posteriormente eran guiados a pie para cruzar la frontera por el Río Grande. La operación incluía la colaboración con guías y “coyotes” armados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación señala que Hernández Palma actuó en complicidad con Enil Edil Mejía Zúñiga, un sujeto radicado en San Antonio, Texas, quien facilitó el tránsito de los migrantes desde Sudamérica hacia Estados Unidos, además de gestionar los pagos a conductores de carga y operadores de casas de seguridad.

Mejía Zúñiga admitió que la red logró ingresar entre 2 mil 500 y 3 mil inmigrantes al país en un periodo de dos años, percibiendo entre 6mil 500 y 12 mil dólares por persona. Las ganancias de la organización oscilaron entre 16 y 30 millones de dólares.

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Por su parte, Mejía Zúñiga fue condenado a diez años de prisión el 9 de julio de 2025. Además, el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia declaró que las autoridades estadounidenses “se toman muy en serio” la actividad de los traficantes de personas.

Arrestan a mujer estadounidense con paquetes de cocaína en México

En otras acciones, las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de una mujer de 33 años de edad identificada como Mariela “N”. Dicha persona fue detenida debido a que elementos de seguridad le hallaron paquetes con droga en la camioneta que manejaba y donde había dos menores de edad.

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La mujer capturada (SSP Guanajuato)

Según los datos de las autoridades, en la unidad había aproximadamente 59 mil 550 dosis de la mencionada droga, cargamento que será revisado con la finalidad de especificar la cantidad y el valor económico de la sustancia.