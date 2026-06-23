El Salvador

El Salvador impulsa la sostenibilidad empresarial como motor de cambio competitivo

El sector privado de El Salvador avanza hacia la adopción de estrategias sostenibles, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fortalecen la competitividad, fomentan alianzas y abren puertas a nuevos mercados internacionales

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Representantes de FUNDEMAS participaron en el programa Diálogo 21 para analizar los avances y desafíos de la sostenibilidad empresarial en El Salvador (Cortesía Diálogo 21).
Representantes de FUNDEMAS participaron en el programa Diálogo 21 para analizar los avances y desafíos de la sostenibilidad empresarial en El Salvador (Cortesía Diálogo 21).

La sostenibilidad empresarial ha dejado de ser una meta lejana para convertirse en una prioridad estratégica en el sector privado salvadoreño. El concepto se refiere a la capacidad de las empresas de generar valor económico sin comprometer el bienestar social ni los recursos naturales, garantizando su viabilidad a largo plazo.

De acuerdo con FUNDEMAS (Fundación Empresarial para la Acción Social), organización que desde hace 26 años trabaja en la promoción de prácticas responsables, el país ha dado pasos concretos para transformar su tejido empresarial bajo este enfoque.

En el programa Diálogo 21, Tomás Regalado Papini, presidente de FUNDEMAS, y Haydée Trigueros, directora ejecutiva, compartieron que la sostenibilidad se ha convertido en un componente indispensable para la competitividad y el posicionamiento internacional de las empresas.

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Por lo que, la evolución del sector privado salvadoreño ha transitado desde una visión de responsabilidad social centrada en la compensación de impactos negativos, hacia un modelo que integra la sostenibilidad y la circularidad de forma estructural en la gestión empresarial.

La sostenibilidad empresarial no se limita a acciones filantrópicas ni proyectos sociales aislados. Según lo expresado por Haydée Trigueros en Diálogo 21, abarca estrategias integradas que incluyen el uso eficiente del agua y la energía, la reducción de residuos, una gestión adecuada de los gases de efecto invernadero, y una relación positiva con empleados y comunidades. Estas acciones permiten a las empresas optimizar recursos y reducir costos, pero también abrir puertas a nuevos mercados.

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El presidente de FUNDEMAS, Tomás Regalado Papini, expuso en Diálogo 21 la importancia de la sostenibilidad y la circularidad en el sector empresarial salvadoreño (Cortesía Diálogo 21).
El presidente de FUNDEMAS, Tomás Regalado Papini, expuso en Diálogo 21 la importancia de la sostenibilidad y la circularidad en el sector empresarial salvadoreño (Cortesía Diálogo 21).

Hoy, los consumidores y grandes compradores internacionales solicitan información transparente sobre el origen de los productos y las condiciones laborales dentro de las compañías. Esta tendencia ha motivado a empresas salvadoreñas de todos los tamaños a fortalecer sus procesos internos para cumplir con estándares globales. Según datos de FUNDEMAS, el 83% de las empresas socias que han implementado estrategias de sostenibilidad han reportado resultados positivos, reflejados en eficiencia operativa, incremento de la productividad y acceso a cadenas de valor globales.

El liderazgo es otro factor decisivo en la transformación, según Regalado Papini. Cuando la alta dirección entiende el valor de la sostenibilidad, los cambios se implementan con mayor rapidez y eficacia. La sostenibilidad se convierte así en un motor de competitividad y longevidad empresarial.

El Salvador, la región y el trabajo conjunto

Ante este panorama, el país ha fortalecido su posición gracias a la integración en redes regionales que agrupan a organizaciones similares de Guatemala, Panamá y República Dominicana. Como explicaron los directivos de FUNDEMAS, la cooperación permite intercambiar buenas prácticas y dar una respuesta unificada a las exigencias de compradores extranjeros, quienes ven a Centroamérica como un bloque único.

En el ámbito nacional, la colaboración entre FUNDEMAS y entidades públicas como el Ministerio de Medio Ambiente y la Administradora de Agua (ASA) ha permitido alinear los objetivos empresariales con las normativas y políticas de sostenibilidad. Esto facilita que las compañías no solo se adapten a las regulaciones, sino que también incrementen su competitividad y capacidad de innovación.

Además, la adopción de la sostenibilidad no distingue entre grandes empresas y pymes. De hecho, para las pequeñas y medianas empresas, implementar prácticas sostenibles puede ser la llave para convertirse en proveedores de compañías internacionales.

Un hombre y una mujer con overoles revisan empaques de papel con logo de hoja en un taller; al fondo hay una pizarra con "FUNDEMAS" y gráficos de crecimiento y sostenibilidad.
Dos personas revisan empaques de productos ecológicos en un taller de FUNDEMAS, donde una pizarra señala gráficos de crecimiento y sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en realizar un diagnóstico y avanzar gradualmente, apoyándose en herramientas y capacitaciones que ofrece FUNDEMAS, incluyendo programas gratuitos de formación en línea. La resistencia al cambio existe, pero, como explicó Regalado Papini, el aprendizaje a partir de los errores ha permitido abrir nuevas oportunidades para el sector empresarial y la sociedad. La sostenibilidad se consolida como una inversión para el futuro, asegurando la permanencia y relevancia de las empresas salvadoreñas en un entorno cada vez más exigente y globalizado.

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