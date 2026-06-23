Así habría sido la polémica “despedida con honores” a ‘Marlon’, líder de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ abatido por el Ejército

El líder guerrillero, y unos de los hombres más cercanos a alias Iván Mordisco, fue abatido por las Fuerzas Militares el sábado 20 de junio de 2026 - crédito @El_verseador/X

Un video que se conoció a través de redes sociales ha generado controversia y debate virtual luego de que se conocieron los actos funerarios de quien sería el líder guerrillero de una de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco: Iván Jacob Idrobo Arredondo.

El criminal murió en un combate del Ejército Nacional en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, según confirmaron las autoridades a Infobae Colombia el sábado 20 de junio de 2026.

En un video que se conoció la tarde del lunes 22 de junio de 2026, a través de la cuenta de X @El_verseador, señaló: “Como Pedro por su casa, así despiden al terrorista alias Marlon en las montañas del Cauca”.

PUBLICIDAD

En la grabación se observa a un grupo de hombres armados con fusiles que llevan un ataúd, en el que supuestamente se encuentra el cuerpo de “Marlon”, y luego lo trasladan a un lugar en medio de las montañas en el que se llevó a cabo su velación.

El video se conoció a través de redes sociales la tarde del lunes 22 de junio de 2026 - crédito @El_verseador/X

Este resultado fue presentado por las Fuerzas Militares como el golpe más duro contra esa estructura en el occidente de Colombia por su papel en atentados, narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores.

La operación estuvo a cargo de unidades de Fuerzas Especiales. El operativo se produjo después de una ofensiva sostenida en Cauca y Valle del Cauca, donde las Fuerzas Militares habían desplegado ocho pelotones y dos vehículos blindados para recuperar control territorial y evitar nuevos ataques.

PUBLICIDAD

El nombre de “Marlon” había cobrado especial relevancia tras el atentado del 25 de abril de 2026 en el túnel de Cajibío, en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, donde murieron 20 personas. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez lo señalaron como el principal responsable de ese ataque contra población civil.

Tras ese atentado, Sánchez anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permitiera su captura. El ministro también sostuvo que el jefe guerrillero era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos..

PUBLICIDAD

Asimismo, el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) compartió un mensaje en su cuenta de X en la que difundió una fotografía por parte del mismo perfil que replicó el video inicial, en el que calificó a “Marlon” como un “buen muerto”.

El congresista Jota Pe Hernández calificó como "buen muerto" a alias Marlon - crédito @El_verseador/X

El congresista fue vehemente en su publicación al precisar sobre los integrantes de las disidencias de las Farc que siguen haciendo de las suyas en el territorio nacional: “Así deben terminar todos los guerrilleros terroristas! MUERTO EL PERRO, MUERTA LA SARNA!!”

La muerte de Marlon en Buenaventura dejó vacía la vacante en la jefatura del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de Iván Mordisco, y el hombre que aparece como el posible relevo es Jaime Aguilar Ramírez, alias Viejo Dionisio Rayo.

PUBLICIDAD

El criminal cuenta con cerca de cuatro décadas en la insurgencia y señalado por su papel en la adopción de drones con explosivos.

El operativo también terminó con la incautación de un arsenal que iba dirigido a la estructura Armando Ríos en Guaviare, según reportes preliminares:

20 fusiles.

100 proveedores.

2.000 cartuchos.

Explosivos}

80 minas antipersonal.

Seis drones.

La acción se desarrolló en la vereda San Isidro, en zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Tropas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia neutralizaron a Idrobo Arredondo junto al despliegue coordinado entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía.

Alias Marlon era uno de los criminales más buscados en Colombia - créditos @El_verseador/X | Ministerio de Defensa

La caída del jefe guerrillero ocurrió después de una ofensiva más amplia en Cauca y Valle del Cauca, donde las Fuerzas Militares habían desplegado ocho pelotones y dos vehículos blindados para recuperar control territorial y frenar nuevos ataques atribuidos a esa organización en el suroccidente del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con inteligencia militar, el Bloque Central Jacobo Arenas está dividido en ocho estructuras, dos comisiones y una estructura con operaciones principalmente en Cauca, Valle y Nariño.

Entre las unidades que quedarían bajo su mando están Urías Rondón, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Jhon Toro Arenas, Franco Benavides y Carlos Patiño.