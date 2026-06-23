Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país argentino en una jornada negativa en todo el mundo

Los índices de Wall Street se alejan de los máximos.

El índice Nasdaq Composite lidera la caída de Wall Street este martes, ya que la venta masiva de acciones de fabricantes de chips de memoria genera dudas sobre el sector de la IA, lo que aumenta la presión sobre las acciones en general, incluso cuando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán mostraron avances.

En ese marco, a las 12:20 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 1,2%, en los 3.230.000 puntos. También operan en baja los ADR y acciones argentinas en Wall Street, una tendencia encabezada por Grupo Galicia (-3,4%) y Banco Francés (-3%).

PUBLICIDAD

El Nasdaq, con gran exposición al sector tecnológico, resigna alrededor de un 1,8%, mientras que el S&P 500 cae un 1%. El Dow Jones de industriales, que incluye menos empresas tecnológicas, retrocede un 0,1 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- devolvían un 0,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subía 15 unidades para la Argentina, en los 435 puntos básicos.

PUBLICIDAD

El Nasdaq asume otra fuerte caída, aunque los títulos de SpaceX ganan un 3%, a USD 159,40, para cortar una serie de tres caídas consecutivas. Más temprano, las acciones de la compañía espacial de Elon Musk amenazaron con hacer que su capitalización bursátil caiga por debajo de los 2 billones de dólares.

La venta masiva de acciones de los gigantes de chips de memoria SK Hynix y Samsung Electronics en Corea del Sur puso de manifiesto las crecientes dudas sobre las elevadas valoraciones de la IA. Ambas compañías vieron caer sus acciones más del 12%, dinámica que arrastró al índice bursátil de referencia Kospi Composite a una pérdida brutal del 10 por ciento.

PUBLICIDAD

La caída en bolsa centra la atención en los resultados de Micron, que se publicarán el miércoles y que servirán para evaluar la solidez de la demanda de memorias. Las acciones del fabricante de chips cayeron un 12% tras la apertura, después de haber alcanzado un máximo histórico el lunes.

Mientras tanto, las negociaciones de paz y nucleares en curso entre Estados Unidos e Irán mostraron signos de progreso . Los futuros del crudo Brent (USD 77,18 el barril) y WTI (USD 73,23) para agosto cayeron menos del 1% después de que Estados Unidos emitiera una exención de 60 días de las sanciones petroleras contra su adversario.

PUBLICIDAD

“La suba de los rendimientos del Tesoro volvió a tensionar a los mercados, con fuertes caídas en las principales compañías de IA y un dólar fortaleciéndose frente a las monedas desarrolladas. A su vez, el petróleo tocó mínimos de cuatro meses por las perspectivas de mayor oferta“, sintetizaron desde Cohen Aliados Financieros.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, Max Capital destacó que “los buques y entidades que previamente estaban sujetos a sanciones estadounidenses también quedan habilitados para realizar transacciones y se reabre la posibilidad de que EEUU importe crudo iraní, algo que prácticamente no ocurre desde la década de 1990. La exención permite a Irán recibir directamente los ingresos petroleros, reduciendo sus costos de transacción”.

PUBLICIDAD

“Donald Trump defendió el levantamiento de las sanciones y sostuvo que estaba destinado a que Irán comprara productos agrícolas estadounidenses, y no en la reconstrucción de su capacidad militar. Sin embargo, un funcionario del banco central iraní negó que exista una obligación de comprar productos agrícolas estadounidenses”, añadió Max Capital.

“Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán registraron avances significativos tras acordar una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo final, establecer un canal directo en el Estrecho de Ormuz y crear un mecanismo de desconflicción para Líbano. Como parte del proceso,Estados Unidos autorizó mediante una licencia general la producción, venta e importación de crudo y petroquímicos iraníes hasta agosto de 2026, mientras que Irán aceptó el regreso inmediato de los inspectores del OIEA”, aportó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

PUBLICIDAD