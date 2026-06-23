Economía

Ola de frío: las distribuidoras de GNC limitan el despacho a las estaciones de servicio del AMBA

Se suspendió “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en surtidores e industrias. Es el tercer episodio de frío extremo del año y la medida se mantendrá mientras duren las bajas temperaturas

Guardar
Google icon
GNC - gas - estaciones de servicio YPF Axión Bardi y maipu
Las estaciones de servicio del AMBA solo pueden despachar hasta el cupo garantizado por contrato firme (Adrián Escándar)

Las distribuidoras de gas del AMBA resolvieron restringir desde este martes la venta de GNC en las estaciones de servicio para evitar una caída de presión en los gasoductos. Se trata del tercer pico de frío polar en lo que va del año, por lo que la medida suspende “hasta nuevo aviso” el suministro interrumpible en los surtidores e industrias.

La decisión se tomó ante las bajas temperaturas que se registraron sobre el centro del país. Según comentaron a Infobae fuentes con conocimiento del caso, la restricción suele mantenerse mientras dura la ola de frío y no afecta la porción del abastecimiento que las estaciones tienen asegurada por contrato firme.

PUBLICIDAD

En términos prácticos, las estaciones no quedan sin gas de manera automática, pero solo pueden despachar hasta el cupo garantizado. Todo el volumen interrumpible queda cortado hasta nuevo aviso.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, el sistema nacional de despacho prioriza la demanda prioritaria. De esta forma, se garantiza el abastecimiento a hogares, hospitales y escuelas. Por el contrario, para las estaciones de servicio, la limitación es obligatoria y vender por encima del cupo habilitado implica una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que elimina cualquier margen comercial.

PUBLICIDAD

GNC - gas - estaciones de servicio YPF Güemes y Maipú
Vender por encima del cupo habilitado implica una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido (Adrián Escándar)

La medida ya se aplicó otras dos veces en esta temporada de frío extremo. En esos episodios, el sistema también privilegió el abastecimiento residencial y de servicios esenciales por encima del expendio de combustible y de parte de la actividad industrial.

A diferencia de otros combustibles, el gas tiene la particularidad de que no se almacena. Es por es que, una vez extraído e inyectado a los gasoductos, debe consumirse o se pierde. Por eso, la producción gasífera se planifica en función de la demanda y alcanza su pico en invierno, pero ese mayor volumen no puede sostenerse en verano ni recuperarse más adelante.

El cuello de botella en los gasoductos

Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó en Infobae en Vivo que el problema no está en la producción gasífera, sino en la capacidad de transporte y en el salto del consumo invernal. Según detalló, la Argentina dispone de una capacidad de transporte de 120 millones de metros cúbicos diarios. Y, aunque durante ocho o nueve meses del año, ese volumen resulta suficiente, en invierno, la relación entre oferta y demanda cambia por el aumento del consumo residencial en los días de frío intenso.

Según precisó Olivero, el consumo residencial representa alrededor de 14% dentro de un escenario normal, pero puede subir “hasta 60 y hasta 70%” cuando cae con fuerza la temperatura. Ese incremento presiona justamente sobre el sistema y empuja las restricciones sobre otros usuarios, como estaciones de servicio e industrias. Por eso, aun con mayor producción local, la red no logra trasladar todo el gas necesario hacia los centros de consumo en los días de mayor demanda.

La restricción se mantendrá mientras dure la ola de frío y no tiene fecha de levantamiento (NA)
La restricción se mantendrá mientras dure la ola de frío y no tiene fecha de levantamiento (NA)

Olivero también señaló que el sistema se sostiene en invierno con compras de gas natural licuado. Precisó que en junio ingresarán ocho barcos de GNL y que para julio están previstos otros ocho más. Ese gas, que llega comprimido en barcos, se incorpora luego de la regasificación en la planta de Zárate. Sobre ese proceso, indicó: “En una semana o 10 días, podrían estar en condiciones de gasificar e inyectar el combustible al sistema”.

La necesidad de importar durante el invierno convive con un cambio de fondo en la matriz energética argentina. Según el informe de Intercambio Comercial Argentino publicado por el Indec, el rubro combustibles y energía alcanzó un valor histórico de USD 1.745 millones en mayo, con una variación interanual de 167,1 por ciento.

Esta mejora en el desempeño estuvo impulsada por el aumento de las exportaciones de petróleo crudo y carburantes: las cantidades exportadas crecieron 78,5% y los precios 49,9%. El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la balanza comercial energética registró “el mayor saldo positivo de toda la serie”, con un superávit de USD 1.543 millones.

La paradoja, según surge de los datos y de la explicación del directivo, es estructural: el país produce más energía y exporta más, pero en invierno todavía necesita importar GNL porque la demanda se dispara de manera estacional y la red de transporte no tiene capacidad suficiente para mover todo el gas desde las cuencas productoras hasta las zonas de mayor consumo. Buena parte de ese volumen importado termina destinada a la industria y no a los hogares.

Temas Relacionados

gncestaciones de servicioambagasinviernobajas temperaturasservicio interrumpiblefrío extremoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se disparó 300% la demanda de pasajes para ver a la Selección en Miami: cuánto sale viajar al partido de 16avos de final

Tras el avance del equipo nacional al Mundial 2026, las búsquedas de vuelos y alojamiento hacia Estados Unidos registraron un salto pronunciado, con opciones que van desde paquetes accesibles hasta propuestas con entrada incluida y traslados al estadio

Se disparó 300% la demanda de pasajes para ver a la Selección en Miami: cuánto sale viajar al partido de 16avos de final

YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s: dónde se planea abrir la primera estación aliada al gigante del fast food

La petrolera y la reconocida cadena de comidas rápidas se unirán para ofrecer una nueva modalidad de servicio

YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s: dónde se planea abrir la primera estación aliada al gigante del fast food

Abrió en Buenos Aires el primer local de una exclusiva marca de ropa italiana: cómo es y dónde se encuentra

La casa de moda desembarcó sin intermediarios con una boutique en el Patio Bullrich. El espacio ofrece indumentaria femenina y masculina, calzado, accesorios y beauty

Abrió en Buenos Aires el primer local de una exclusiva marca de ropa italiana: cómo es y dónde se encuentra

En los últimos dos años, la cantidad de ocupados informales subió más de 11%

El acceso a un trabajo registrado se vuelve cada vez más difícil para los argentinos, que terminan trabajando en negro

En los últimos dos años, la cantidad de ocupados informales subió más de 11%

Importar maquinaria usada será más fácil para las empresas: las claves del nuevo régimen

El Gobierno modificó las condiciones para acceder al esquema destinado a proyectos productivos. Redujo exigencias, amplió los beneficios tributarios y habilitó el ingreso de equipamiento reconstruido con mayor antigüedad

Importar maquinaria usada será más fácil para las empresas: las claves del nuevo régimen

DEPORTES

“Probablemente nos ganen y sean campeones”: la inesperada declaración de Haaland sobre el duelo con Francia que recorre el mundo

“Probablemente nos ganen y sean campeones”: la inesperada declaración de Haaland sobre el duelo con Francia que recorre el mundo

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Enzo Fernández es el elegido”: La decisión que tomó el Real Madrid en pleno Mundial tras la llegada de Mourinho

Lionel Messi después de otra sinfonía de fútbol: la devolución de elogios a Ronaldo y la sorpresa por una pregunta

TELESHOW

Primera salida pública: Adabel Guerrero blanqueó su romance con su nueva pareja

Primera salida pública: Adabel Guerrero blanqueó su romance con su nueva pareja

La particular visita de Joaquín Furriel al Valle de la Luna: paisajes imponentes y el partido de la Selección

Andrea Frigerio contó cuál fue su debut en televisión: “Una publicidad con las Trillizas de Oro”

Fue a Ahora Caigo y emocionó a Darío Barassi con el motivo de su presencia: “Ella te veía siempre”

La emoción de Carlos Baute con un participante de Es mi sueño: “Me hiciste sentir algo que nunca sentí”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las playas y lagos cerrados en cinco estados de EEUU por riesgo para la salud

Estas son las playas y lagos cerrados en cinco estados de EEUU por riesgo para la salud

Un tiroteo en una favela de Río de Janeiro dejó al menos cuatro muertos y 50 turistas atrapados, entre ellos argentinos y chilenos

Evo Morales amenaza con tomar una planta eléctrica si se produce otro apagón energético en su bastión

La reforma láctea en El Salvador suma respaldo empresarial para alinear la regulación con Centroamérica

Perfiles falsos de abogados engañan a nicaragüenses que buscan liberar familiares detenidos en EE. UU.