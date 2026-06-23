El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

El ranking de Forbes 2026 muestra que los creadores digitales superaron por primera vez los USD 1.000 millones en ingresos anuales (Composición Fotográfica)

El auge de los creadores digitales ha transformado la industria del entretenimiento y los negocios. Según el ranking elaborado por Forbes, las diez figuras de la economía de creadores en 2026 han convertido sus audiencias en imperios mediáticos y comerciales, superando, por primera vez, el umbral colectivo de USD 1.000 millones en ingresos anuales. Este Top 10 refleja el alcance global y la diversificación de quienes dominan plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

10. Codie Sanchez

La experiodista y financiera Codie Sanchez suma 10 millones de seguidores enseñando estrategias para pequeños negocios tradicionales, como lavanderías y máquinas expendedoras. Con 10 millones de seguidores y ganancias de USD 31 millones, rechaza las fórmulas de riqueza rápida y se enfoca en el potencial de negocios considerados “aburridos” para transformar vidas y comunidades.

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Codie Sanchez alcanzó 10 millones de seguidores y generó USD 31 millones al enseñar estrategias para pequeños negocios tradicionales (YouTube: @CodieSanchezCT)

9. Mark Rober

Mark Rober, ingeniero y divulgador científico, suma casi 91 millones de seguidores con sus videos educativos de alto presupuesto. Sus proyectos explican conceptos científicos a través de experimentos, desde construir montañas rusas hasta colaborar con figuras como Cristiano Ronaldo. En 2026, dio una charla TED sobre cómo revitalizar la educación STEM en Estados Unidos.

Mark Rober reunió casi 91 millones de seguidores con videos educativos y en 2026 dio una charla TED sobre educación STEM en Estados Unidos (YouTube: @MarkRober)

8. IShowSpeed

Con 184 millones de seguidores y USD 30 millones en ingresos, IShowSpeed saltó a la fama gracias a sus reacciones virales y contenido de videojuegos. Su popularidad creció al colaborar con estrellas del fútbol mundial y expandirse a contenidos de viajes y retos. Este año, lanzó una gira mundial junto a la FIFA para la Copa del Mundo 2026.

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IShowSpeed llegó a 184 millones de seguidores, obtuvo USD 30 millones en ingresos y lanzó una gira mundial con la FIFA para la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

7. Druski

El comediante Druski domina plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, y ha sabido proyectarse más allá de lo digital con campañas nacionales y participaciones en televisión. Es anfitrión de los BET Awards 2026 y ha colaborado con celebridades como Kevin Hart, Timothée Chalamet y Zoe Saldaña, generando ingresos por USD 20 millones y sumando 38,5 millones de seguidores.

Druski expandió su carrera desde YouTube, TikTok e Instagram hacia la televisión y los BET Awards 2026, con 38,5 millones de seguidores (Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)

6. Charli D’Amelio

Charli D’Amelio mantiene 210 millones de seguidores tras su paso por Broadway, y retornó a las redes con los videos de baile que la hicieron famosa. Es embajadora de Prada y rostro de campañas para marcas internacionales. Su impacto se refleja en 210 millones de seguidores y USD 18 millones en ingresos anuales, liderando nuevamente tendencias en TikTok y YouTube.

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Charli D’Amelio sostuvo 210 millones de seguidores, retomó sus videos de baile y sumó campañas con marcas internacionales como Prada (REUTERS/David Swanson)

5. Rhett & Link

El dúo Rhett & Link continúa su éxito con Good Mythical Morning, que suma más de 240 episodios al año y casi 20 millones de espectadores. Han diversificado su contenido con libros, shows culinarios y nuevos proyectos en plataformas como Tubi y Apple, logrando ingresos de USD 37 millones y un total de 45,6 millones de seguidores.

Steven Bartlett convirtió The Diary of a CEO en una empresa valuada en USD 425 millones y consolidó alianzas con Spotify, LinkedIn y Adobe (REUTERS/Kevin Wurm)

4. Markiplier

Markiplier (Mark Edward Fischbach) ha dado el salto del streaming a la producción cinematográfica con su película Iron Lung, que recaudó USD 50 millones. Además, acumula 76,8 millones de seguidores con populares pódcast y videos de gaming, acumulando 76,8 millones de seguidores y USD 38 millones en ingresos.

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Markiplier dio el salto del streaming a la producción cinematográfica con Iron Lung, una película que recaudó USD 50 millones (YouTube: @markiplier)

3. Steven Bartlett

El emprendedor británico Steven Bartlett transformó The Diary of a CEO en una empresa valorada en USD 425 millones. Su holding Steven.com abarca medios, eventos en vivo e inversiones. Bartlett, con USD 52 millones en ingresos y 38,7 millones de seguidores, mantiene asociaciones con Spotify, LinkedIn y Adobe.

Steven Bartlett transformó The Diary of a CEO en una empresa valorada en USD 425 millones (REUTERS)

2. Dhar Mann

Dhar Mann lidera un equipo de 200 personas que produce historias virales traducidas a 13 idiomas, llegando a 171 millones de seguidores y generando 65 millones de dólares en ingresos. Este año firmó acuerdos para producir 40 dramas verticales con Fox y colaboró con la NFL en el Super Bowl LX como “Chief Kindness Officer”.

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Dhar Mann lidera un equipo de 200 personas que produce historias virales traducidas a 13 idiomas (Instagram/dhar.mann)

1. MrBeast

Al frente del ranking está MrBeast (Jimmy Donaldson), cuya empresa Beast Industries gestiona un imperio de medios, alimentación y tecnología. Con 873 millones de seguidores y USD 300 millones de ingresos, gestiona un imperio de medios, alimentación y tecnología.

MrBeast encabezó el ranking de Forbes con 873 millones de seguidores y USD 300 millones en ingresos a través de Beast Industries (EFE)

El fenómeno de los creadores digitales no solo se refleja en cifras millonarias, sino también en la expansión de sus marcas hacia industrias tradicionales y nuevos formatos de entretenimiento. Varios integrantes del Top 10 han llevado sus proyectos a plataformas de streaming, colaborado con grandes empresas y desarrollado productos propios, consolidando la presencia de los influencers en sectores que antes estaban reservados a figuras tradicionales del espectáculo y los negocios.

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