—Que me ocupe solamente de buscar una pareja. Es mi normalidad estar en pareja. Pero no se da. Mis parejas, que fueron maravillosas todas, me proponían casamiento y yo les decía que no. Después me decían "tengamos un hijo". Y yo decía que no. A los tres años y medio máximo se iban. Ese era el tiempo de pareja para mí. Como que se vencía el contrato para ellas. Elizabeth Márquez me dejó después de un verano en Punta del Este en el que se me durmió la cara durante un desfile. Me ayudaron para ir de silla en silla y subirme a un taxi. Me pusieron 20mm de Valium debajo de la lengua.