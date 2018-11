A Ernesto quisieron desalojarlo. Sus fieles anónimos se movilizaron para evitar la censura de un artista enraizado, adoptado por la ciudad. La asimilación cultural y el peso histórico de los veinte años de los Beatles en la voz de Ernesto impidieron su expulsión del túnel. "La gente quiere que siga estando, que siga viniendo, que siga aportando mi cuota de música", describe. Cada día se lleva los pocos pesos que pudo rescatar y la idea de que "lo hice un día más". El dinero que junta no le alcanza, pero valora la generosidad de la gente. "Conocí mucha gente buena. Me invitaron a cantar a cumpleaños, fiestas, eventos. Me ayudaron a crecer: me pasaron datos, temas para que escuchara, me enseñaron a cantar en inglés, me enseñaron la fonética. Fui aprendiendo de ellos y ellos de mí. Aprendieron que un pobre también puede aprender y cantar bien. Porque no soy rico, soy pobre", aclara.