– Antes tenía mucha culpa, pero no por el trabajo en sí, sino por el estigma que todavía existe hacia el trabajo sexual. Y por la culpa que a mí me generaba eso. Sentía que estaba haciendo algo malo, sentía mucha vergüenza. Demasiada vergüenza. Sentía que no podía ver ninguna satisfacción en el trabajo sexual. Los días que ganaba más dinero me sentía más sucia. Me pesaba mucho la mirada del afuera, del qué dirán. "Cuando se entere mi mamá, ¿qué pensará? ¿Que su hija es una prostituta?" Eso me pesaba un montón. Y fue un proceso muy largo poder decirle a mi familia que soy trabajadora sexual y no sentir más culpa por eso. Poder vivir un poco más aliviada.