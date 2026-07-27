EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 27 de julio

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar el día de hoy acerca de su visita a Guerrero durante este fin de semana. En temas internacionales, quizá mencione el 73 aniversario del asalto al cuartel Moncada y la marcha que se organizó en la Ciudad de México.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.