En otra entrevista ella dice que jamás me acusaría de nada. "Es una barbaridad, mi hijo es una víctima más", dice. Pero eso también es falso: un día apareció en la puerta del Colegio y me gritó: "abusador", "por qué no te matas" y "cómo vivís así". Tengo conversaciones telefónicas grabadas y audios en los que me acusa falsamente de abusar de mis hermanos, me maltrata, me insulta, obliga a mi hermano menor a decirme mentiras y, al mismo tiempo, me dice que quiere que vuelva a vivir con ella.